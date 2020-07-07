Подозреваемому в "продаже" поста министра за $200 тысяч назначили 1,2 миллиона залога

07.07.2020 05:04

Укринформ

По решению суда злоумышленнику, "продававшему" правительственную должность, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога — более миллиона гривень.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

“В ходе следствия было установлено, что за 200 тысяч долларов США фигурант пообещал гражданину причислить его к закрытой влиятельной группе и решить вопрос относительно его назначения на должность министра Кабинета министров Украины”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в четверг, 3 июля, в одном из кафе Луцка оперативники управления стратегических расследований в Волынской области, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры задержали местного жителя во время получения средств. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли деньги, а также заявление о вступлении потерпевшего в "закрытую группу", заверенную печатью и перстнем, в качестве доказательства того, что тот стал ее почетным членом.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 261 тыс. гривень.

В соответствии с санкцией статьи подозреваемому может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам: ukrinform.ru