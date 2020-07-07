Президент назначил 34 судей
Президент назначил 34 судей
07.07.2020 14:21
Укринформ
Президент Владимир Зеленский назначил 34 судей на должности в местных общих судах.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, Президент назначил в общей сложности 34 судей на должности в судах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.
По материалам: ukrinform.ru
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