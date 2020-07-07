Президент назначил 34 судей

07.07.2020 14:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил 34 судей на должности в местных общих судах.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент назначил в общей сложности 34 судей на должности в судах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

По материалам: ukrinform.ru