Президент назначил 34 судей

Общество
Таисия Слепцова0
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Президент назначил 34 судей

Президент назначил 34 судей

07.07.2020 14:21

Укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил 34 судей на должности в местных общих судах.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, Президент назначил в общей сложности 34 судей на должности в судах Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

По материалам: ukrinform.ru


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