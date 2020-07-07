СБУ задержала экс-куратора главарей "ДНР", причастного к сбитию MH17

Видео

07.07.2020 20:43

Укринформ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве внештатного работника ГРУ, который был одним из кураторов главарей «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемого "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (ГРУ РФ)", — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, задержанный как внештатный представитель спецслужб РФ принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления ДНР» и других подразделений этой террористической организации.

Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении, заявили в ведомстве.

Как отмечается, в распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров, которые "раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР ".

Читайте также: Украина может обратиться в несколько судов в Гааге из-за сбития самолета МАУ

"Фигуранты записей в свои разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей «ДНР» Александра Захарченко, Александра Бородая и других", — сообщает спецслужба.

Отмечается, что важная часть этих записей — разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу о катастрофе самолета рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Эту информацию подтвердили в Офисе генпрокурора корреспонденту Укринформа в Гааге.

"При процессуальном руководстве прокуроров Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на территории Киева задержан гражданин Украины, принимавший активное участие в создании "Разведывательного управления "оккупационной администрации РФ в Донецкой области. Руководители и представители этого "подразделения" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета "Боинг 777" Малайзийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек", — сообщил Офис генерального прокурора.

Сегодня задержанному должны сообщить о подозрении по факту руководства и участия в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины), завтра — избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

По материалам: ukrinform.ru