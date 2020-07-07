Украинцы переживают чрезвычайно жаркие летние дни. Совсем недавно киевляне ощутили на себе самую жаркую ночь за последние 140 лет. Учитывая усталость многих украинцев от мучительной духоты и палящего солнца многие с нетерпением ждут похолодания, но с прохладой повезет, к сожалению, не всем.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Уже сегодня, седьмого июля, часть Украины накроет холодный атмосферный фронт. Ощутимое похолодание с мощными грозовыми дождями придет в западные регионы страны. Температура воздуха постепенно опустится до 18-26 градусов тепла.

Довольно обильные дожди придут в центр и на север Украины. Но в этих регионах температура будет выше, а именно 31-35 градусов.

Меньше всех в плане похолодания повезло южным и восточным регионам. Температура днем все еще будет держаться на отметке 38 градусов тепла. Осадки ожидаются в Одесской и Николаевской областях, но лишь в небольших количествах.

Напомним, как сообщалось ранее, это позор для всей России – Гиркин признался, что Кремль устроил на территории «Л/ДНР».