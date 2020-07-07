За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 8 оккупантов — штаб ООС

Как сообщают в украинской разведке, в течение 6 июля бойцы ООС, в результате ответного огня, уничтожили 8 оккупантов и ещё одного — ранили.

Об это передает «НБН» ссылаясь на штаб ООС.

«Российские наемники несут весомые потери. В ответ на обстрелы боевиков украинские защитники давали ответный огонь из оружия, позволенного Минскими соглашениями».

Впоследствии, отмечают в штабе, было уничтожено восемь пророссийских террористов и ещё один получил ранение. Помимо этого, бойцы ВСУ уничтожили один блиндаж и две артиллерийские установки противника.

8 окупантів загинули, одного поранено – дані розвідкиРосійські окупанти несуть суттєві втрати. Вчора під час обстрілу… Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Dienstag, 7. Juli 2020

Напомним, ранее мы писали, о ситуации на Донбассе 6 июля.