Денисова поздравила Кременя с избранием на должность языкового омбудсмена

08.07.2020 18:38

Укринформ

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова поздравила Тараса Кременя с избранием на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

Поздравление она опубликовала в Telegram.

"Еще 4 сентября 2019 года большинством голосов конкурсная комиссия рекомендовала мне подать в Кабинет министров именно его кандидатуру… Благодарная правительству Украины за избрание господина Тараса на такую ​​ответственную должность", — написала Денисова.

Она подчеркнула, что украинский политик и ученый "реализует государственную политику, направленную на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами".

Как сообщалось, Министерство юстиции Украины для назначения на эту должность предложило кандидатуру Святослава Латинского, который имеет высшее образование и является кандидатом физико-математических наук. С 2003 года и до настоящего времени Святослав Литинский работает на должности доцента кафедры программирования Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) рекомендовало правительству к рассмотрению кандидатуру Светланы Бронниковой на должность уполномоченного по защите государственного языка.

В Секретариате уполномоченного ВР по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления его на утверждение Кабинетом министров.

По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала уполномоченному по правам человека для представления Кабинету Министров кандидатуру Тараса Кременя, который по специальности учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Учился в аспирантуре и докторантуре.

Кандидат филологических наук, доцент. Избирался депутатом Николаевского областного совета, который возглавил в 2014 году.

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Народный депутат Украины VIII созыва. Возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования.

Кабинет министров Украины 25 июня 2020 года на заседании принял постановление о создании Секретариата уполномоченного по защите государственного языка как юридического лица публичного права. Правительство утвердило предельную численность работников Секретариата в количестве 50 человек. Постановление предусматривает, что уполномоченный выполняет функции руководителя государственной службы относительно главы Секретариата и его заместителей.

16 июля 2019 года Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым предусмотрено создание совершенно новых институтов, которых не было до сих пор в истории Украины, — должности уполномоченного по защите государственного языка.

По материалам: ukrinform.ru