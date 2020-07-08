Дожди возвращаются на запад Украины: прогноз погоды на 9 июля 2020 года
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 июля погода на западе Украины опять станет дождливой в остальных регионах сухо и солнечно.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
Погода в Украине в четверг, 9 июля, будет теплой, во многих регионах Украины – солнечно. Однако в западные области Украины, а также в Киевской, Сумской и Житомирской областях будет дождить.
Жара отступила из Украины. Теплее всего будет в южных областях, там температура поднимется до +25…+28ºС.
Прохладу почувствуют жители большинства западных регионов, где воздух прогреется до +20…+23ºС. Немного выше будет температура на Закарпатье – +23…+25ºС.
Осадки пройдут во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях. Также дожди возможны на Сумщине, Киевщине и Житомирщине.
В Киеве 9 июля погода будет дождливой и приятно теплой, температура воздуха днем будет на уровне +21…+23 градусов.
Ранее сообщалось о погоде на 8 июля 2020 года.