Кабмин одобрил законопроект о компенсациях за задержки пенсий и зарплат
Кабмин одобрил законопроект о компенсациях за задержки пенсий и зарплат
08.07.2020 15:06
Укринформ
Кабинет министров поддержал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».
Соответствующее решение одобрено на заседании правительства в среду, 8 июля, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация, включив в этот перечень пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан.
Читайте также: Повышение пенсий: Кабмин одобрил изменения в бюджет ПФУ
Также проектом акта уточняются источники выплаты такой компенсации.
По материалам: ukrinform.ru