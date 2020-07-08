Кабмин одобрил законопроект о компенсациях за задержки пенсий и зарплат

08.07.2020 15:06

Укринформ

Кабинет министров поддержал законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты».

Соответствующее решение одобрено на заседании правительства в среду, 8 июля, без обсуждения, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документом предлагается определить исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация, включив в этот перечень пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумму индексации денежных доходов граждан.

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Также проектом акта уточняются источники выплаты такой компенсации.

По материалам: ukrinform.ru