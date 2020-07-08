Какой будет погода в Киеве до конца текущей недели: свежий прогноз Укргидрометцентра

Начиная с четверга 9 июля и до конца недели в Киеве ожидается в основном сухая и довольно жаркая погода.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Дожди и грозы возможны только в последние сутки недели в воскресенье 12 июля. Ветер не буде сильным: от 3-8 до 5-10 м/сек.

Сообщение о данном прогнозе опубликовано на сайте Укргидрометцентра.

Так, в четверг, 9 июля, будет хотя и облачно, но сухо. Температура ночью ожидается +14…+16 градусов тепла, а днем – в пределах 22 – 24 тепла.

В пятницу, 10 июля, осадки также не прогнозируются. В первой половине суток температура будет в пределах +14…+16, во второй – поднимется до +25…+27ºС.

В субботу, 11 июля, в столице будет сухо с переменной облачностью. Ночью ожидается +15…+17 градусов, днем – около +29…+31ºС.

Однако уже в воскресенье, 12 июля, круглые сутки в Киеве будут идти дожди с грозами. Ночью будет +15…+17 градусов, а днем температура поднимется до +25…+27ºС.

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