Масштабные пожары в Луганской области: депутат Шахов обратил внимание на интересное совпадение

Народный депутат Сергей Шахов убежден, что лес на Луганщине подожгли намеренно. По словам народного избранника, таким образом, кто-то может скрывать следы незаконной вырубки леса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Facebook-аккаунт Сергея Шахова.

Народный депутат Сергей Шахов считает, что причиной масштабного пожара на Луганщине мог стать поджог с целью скрыть вырубку леса. При этом народный избранник обратил внимание на один важный нюанс. По его словам, пожар в лесу начался тогда, когда ВСК выехала на проверку. По словам нардепа, это не может быть совпадением.

«Если в Украине горит лес, значит, — значит, кому-то выгодно скрыть его вырубку. Уверен, что и пожар на Луганщине не без преступного умысла. Слишком поразительное совпадение. Лес загорелся именно тогда, когда выехала ВСК на проверку. Лично я в такие совпадения не верю!», — заявил народный депутат.

По словам Шахова, на Донбассе процветает незаконная вырубка леса. Политик отметил, что он об этом неоднократно говорил с трибуны Верховной Рады.

Кроме того, народный избранник заявил, что за незаконной вырубкой леса на Луганщине может стоять областное управление Национальной полиции.

«За этим может стоять областное управление Нацполиции. И чтобы никто не узнал, просто поджигают все», — считает народный избранник.

Депутат считает, что необходимо провести независимое расследование и выяснить был ли это поджог. Вот только расследование, по словам народного депутата, должны проводить правоохранители из Киева, чтобы не допустить к следствию людей, которые могут быть причастны к поджогу.

«Якщо в Україні горить ліс — значить, комусь вигідно приховати його вирубку», впевнений, що й пожежа на Луганщині не без… Gepostet von Сергій Шахов am Mittwoch, 8. Juli 2020

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