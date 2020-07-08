Появилась четвертая версия – народный депутат сообщил еще одну вероятную причину масштабного пожара на Луганщине

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов сообщил, что правоохранители рассматривают еще одну вероятную причину загорания леса в Луганской области. По словам народного избранника, в полиции предполагают, что причиной пожара могло стать попадание снарядов с временно неподконтрольной территории.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Мусы Магомедова.

Ранее стало известно, что полиция рассматривает три версии масштабного пожара на Луганщине: погодные условия, неосторожное обращение с огнем, а также умышленный поджог. Как сообщил народный депутат Муса Магомедов, к этим версиям прибавилась еще одна.

«Появилась четвертая версия пожара в Луганской области», — сообщил нардеп.

По его словам, полиция не исключает, что лес мог загореться от снарядов, которые выпустили подконтрольные РФ НВФ.

«Правоохранители рассматривают версию возможного попадания снарядов с временно неподконтрольной территории», — сообщил Магомедов.

Ранее мы писали, что Аваков озвучил три версии возникновения пожаров в Луганской области.