В пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады раскрыли подробности освобождения села Надия Сватовского района Луганской области. Бойцы подразделения деоккупировали населенный пункт 23 марта, информирует издание «НБН».

Военные рассказали, что сначала они обильно «засыпали» российских захватчиков из реактивных систем залпового огня и танков. За ними на бронетранспортерах М1113 везут пехоту 3-й ОШБр на штурм села, которое находилось под контролем оккупантов.

После этого бойцы Третьей штурмовой десантировались и открыли стрелковый огонь, простреливая себе путь к освобождению населенного пункта. Общая площадь деоккупированных бригадой территорий составила 3 квадратных километра.

Отметим, что в ходе боевых действий за Надию «вторая армия мира» потеряла два механизированных полка.

Ранее СМИ заявили, что ВС РФ намерены уже в этом году прорываться на территорию Днепропетровщины. Войска страны-агрессора находятся на расстоянии 6 километров от области.