Математика в школе, а история – дома: главсанврач Ляшко рассказал, как могут проходить уроки с 1 сентября

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил модели обучения, которые разрабатывает Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки. По его словам, на данный момент рассказать о том, каким будет учебный процесс с 1 сентября сложно. Ляшко не исключает, что возможно, часть предметов школьники будут изучать за партами, а часть дома в онлайн-режиме.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

По словам Виктора Ляшко, скорее всего 1 сентября ученики все-таки вернутся за школьные парты. Но вот только, каким будет учебный процесс сейчас по его словам, сказать сложно. Главный санитарный врач Украины отметил, что МЗО совместно с МОН разрабатывают разные модели обучения.

По словам Ляшко, с 1 сентября ученики, возможно, будут изучать некоторые предметы в школьных классах, а некоторые дома – дистанционно. Например, математику – в школе, а историю – дома. Кроме того, рассматривается вариант уроков по сменам, чтобы свести к минимуму скопление детей.

Ляшко подчеркнул, что все будет зависеть от динамики заболеваемостью коронавирусом.

«Готовимся к худшим сценариям, дистанционное образование, к промежуточным вариантам и к возвращению детей в школу», — заявил Ляшко.

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