Билет на Ростов готов – Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Виступ під Печерським судом

Утретє більше десятка тисяч людей приходять під Печерський суд, щоб сказати рішуче «Ні!» політичним репресіям, зеленій владі недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних. Владі, яка влаштувала зелену світлофорну хвилю російській «п‘ятій колоні» всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, агресором на нашій землі, а з волонтерами, добровольцями, із Софією Фединою, Марусею Звіробій, Володимиром В‘ятровичем, бойовими генералами, такими, як Дмитро Марченко. Не встиг Олександр Турчинов очолити штаб «Європейської солідарності», як ДБР направило запити про вилучення документів і обшуки. Вони хочуть нас залякати. А зараз я дивлюся на десяток тисяч очей на цій площі і в жодному погляді не бачу страху. Влада паралізована, не здатна нічого хорошого зробити для України, тому зайнята тим, щоб запроторити українську опозицію за ґрати. Нагадаю, у 2013 році один такий вже був. Ми дуже добре пам‘ятаємо, як він закінчив. Квиток на Ростов готовий! За ці злочини треба буде відповідати. Ми їх не боїмося, хоч вони і тиснуть на суди. Сьогодні вночі Печерський суд прийняв рішення продовжити ще на три місяці розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Поза межами року, коли закон зобов‘язує закінчити справу. Для чого вони це зробили? Щоб витягнути ще 15 млн гривень коштів платників податків для цих злочинців із ДБР. Щоб обмежити можливість мені, як лідеру опозиції, проводити передвиборчу кампанію. Наступного тижня будуть оголошені вибори, які відбудуться наприкінці жовтня. Вони дуже хочуть, щоб Порошенко не міг їздити Україною, не міг захищати інтереси українців у світі. Ми не збираємося виконувати злочинні накази злочинної влади. Ми — єдина українська опозиція! Є ще одна опозиція — ОПЗЖ — але вона не є українською, вона є агентом держави-окупанта всередині нашої держави. І вони нас не зупинять. Ми переможемо. Можу запевнити, хто-хто, а я не здамся без бою!

Gepostet von Петро Порошенко am Mittwoch, 8. Juli 2020