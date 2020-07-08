Минздрав готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания

08.07.2020 10:33

Укринформ

Министерство здравоохранения готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы начали готовить те изменения, которые считаем необходимыми внести для того, чтобы у нас была реформирована медицина", — сказал Степанов.

По его словам, это будет касаться и определения возраста детей.

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Он также сообщил, что медицинский совет, недавно созданный при Минздраве, будет охватывать весь спектр проблемных вопросов, которые есть в украинской медицинской сфере. Степанов напомнил, что в состав медицинского совета входят не только специалисты узких областей, например такие, как инфекционист Ольга Голубовская, кардиохирурги Борис Тодуров и Василий Лазоришинец, но и главные врачи районных, областных больниц.

По материалам: ukrinform.ru