Отдых Порошенко на Мальдивах: ГБР объявило о подозрении экс-пограничнику, который пропустил пятого президента за границу

Общество
Христина Качоровська0
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Бывшего работника пограничной службы подозревают в том, что он помог семье Порошенко пересечь украинскую границу вне официального пункта пропуска.

Сотрудник ГБР объявляет о подозрении
Сотрудник ГБР объявляет о подозрении. Фото — facebook.com/pgo.gov.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

В подозрении сообщается, что бывший пограничник, пребывая в должности руководителя военной части ГПСУ, нарушив закон дал указание пограничникам разрешить Петру Порошенко, его родным и сопровождающим лицам пересечь границу, вне официального пункта пропуска.

В случае, если вина экс-пограничника будет доказана, то ему грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет именно об отдыхе пятого президента на Мальдивах.

Напомним, ранее мы писали, что ГБР открыло дело против Порошенко из-за получения Томоса.


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