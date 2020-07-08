Отдых Порошенко на Мальдивах: ГБР объявило о подозрении экс-пограничнику, который пропустил пятого президента за границу

Бывшего работника пограничной службы подозревают в том, что он помог семье Порошенко пересечь украинскую границу вне официального пункта пропуска.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на пресс-службу Госбюро расследований.

В подозрении сообщается, что бывший пограничник, пребывая в должности руководителя военной части ГПСУ, нарушив закон дал указание пограничникам разрешить Петру Порошенко, его родным и сопровождающим лицам пересечь границу, вне официального пункта пропуска.

В случае, если вина экс-пограничника будет доказана, то ему грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

В Офисе генпрокурора уточнили, что речь идет именно об отдыхе пятого президента на Мальдивах.

Напомним, ранее мы писали, что ГБР открыло дело против Порошенко из-за получения Томоса.