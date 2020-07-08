Печерский райсуд не выбрал меру пресечения для Порошенко

Суд оставил без рассмотрения ходатайство Офиса генпрокуратуры об избрании меры пресечения для пятого президента Петра Порошенко.

Об этом передает «НБН«.

Перед тем, как судья Вовк прочел решение, сторона обвинения заявила о том, что досудебное расследование дела о якобы незаконном назначении Сергея Семочко на пост первого заместителя главы СВР. Как отметили прокуроры, после завершения досудебного расследования выбрать мэру пресечения невозможно.

Примечательно, что перед этим адвокаты Петра Порошенко заявили, что ещё вчера, 7 июля, прокуратура просила Печерский суд продлить досудебное расследование этого дела до 10 октября.

Петр Порошенко после оглашения решения вышел к своим соратникам и поздравил всех с «первой маленькой победой»:

«Даже этот печально известный Печерский суд принял решение не рассматривать это никчемное представление от Офиса генпрокурора. Суд отправил адресату представление, и это сделано благодаря вам. Всем неравнодушным, кто уже в третий раз стоит здесь несмотря на жару, солнце, дожди и грозы».

Напомним, ранее мы писали, что в Порошенко возле суда бросили пачкой фальшивых долларов.