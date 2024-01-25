Вечером 24 января местные Telegram-каналы сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, опубликовав соответствующие кадры, информирует «НБН».

Жители города рассказали, что до этого раздались взрывы. Также очевидцы заявили о пролете нескольких беспилотников: дроны видели до и после возгорания на энергетическом объекте, который входит в состав компании «Роснефть».

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что на территории предприятия загорелась вакуумная установка. Оккупанты пожаловались, что НПЗ атаковали три БПЛА, два дрона якобы сбили и они упали в море, а третий рухнул на территорию завода. Пожар смогли потушить только утром.

Пока россияне пытались ликвидировать возгорание в Туапсе, в селе Еловом Красноярского края 25 января началось с мощного пожара на производстве аэролодок, который охватил 1725 м². Над местом происшествия поднялась стена огня и черного дыма.

СМИ РФ пишут, что предприятие принадлежит компании «Аллигатор». Цех, в котором вспыхнул масштабный пожар, изготавливал плоскодонные водные судна с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями.

Напомним, 24 января во временно захваченном Иловайске на Донетчине прогремели взрывы. СМИ сообщают об ударе ВСУ по полигону «освободителей».