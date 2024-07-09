Губернатор Ростовской области Василий Голубев ночью сообщил, что регион находится под ударом беспилотников, силы противовоздушной обороны и средства РЭБ ликвидировали несколько десятков беспилотников, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, в результате дронового удара в Родионово-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. Местные паблики показали кадры пожара.

Утром в России было неспокойно уже в городе Калач-на-Дону Волгоградской области. Местные Telegram-каналы заявили о пожаре на нефтебазе, которому предшествовала серия «хлопков» – объект атаковали минимум пять беспилотников, которые летели один за одним.

В Сети появились видео удара БПЛА и кадры возгорания цистерны с горючим.

Фото – t.me/mash

Напомним, в ночь на 7 июля под Воронежем из-за атаки беспилотников горели склады и детонировала взрывчатка.