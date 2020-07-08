В законопроекте о медиа установили сроки давности применения Нацсоветом наказаний — юрист

08.07.2020 16:48

Укринформ

Новая редакция законопроекта "О медиа" (№2693-д) предусматривает введение сроков давности относительно принятия Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания решений, связанных с вынесением предписаний и применением санкций к средствам массовой информации.

Об этом проинформировал медиаюрист, исполнительный директор ОО "Платформа прав человека" Александр Бурмагин 8 июля во время открытой дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: обсуждение регулирования онлайн-медиа и платформ общего доступа к информации и видео", сообщает корреспондент Укринформа.

"Превентивный механизм, на котором настаивала индустрия — это сроки давности, которые существуют даже в двух видах. Во-первых, есть сроки для принятия решений Нацсоветом относительно применения мер реагирования, то есть вынесения предписаний. И этот срок не может превышать 30 дней с момента выявления нарушения. Если прошло 30 дней, то предписание не может быть применено. Для применения санкций, в частности штрафов, срок принятия решения не может превышать 90 дней с назначения проверки", — отметил Бурмагин.

В то же время эксперт акцентировал на том, что согласно статье 107 законопроекта, срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодательства и условий лицензии составляет один год со дня окончания совершения нарушения или последнего факта установления его наличия.

"Это очень важный механизм, который не дает возможности регулятору держать на крючке определенные вопросы, растягивать их рассмотрение на полгода-год. То есть закон четко определяет не только сами процедуры, но и срок для их применения. Это важная гарантия для применения санкций", — подчеркнул Бурмагин.

Читайте также: В Нацсовете рассказали о новой модели сотрудничества со СМИ в законопроекте "О медиа"

Как сообщал Укринформ, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

Ранее, 30 апреля, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Читайте также: Законопроект о медиа не будет регулировать Netflix и другие стриминг-платформы

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в ВР 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

По материалам: ukrinform.ru