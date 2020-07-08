Украина может частично снять запрет на экспорт масок

08.07.2020 20:33

Укринформ

После проведения оценки потребностей в средствах индивидуальной защиты учреждений здравоохранения и их отечественного производства может быть принято решение о разрешении на квотный экспорт медицинских масок за границу.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с представителями бизнеса Черновицкой области под председательством Президента, сообщает корреспондент Укринформа.

Мероприятие транслировалось вживую на странице Офиса Президента в Facebook.

"Мы сейчас собираем потребность по всем учреждениям здравоохранения — не только первой волны, но и второй, третьей, чтобы они четко сказали план закупки средств индивидуальной защиты. Как только они предоставят эту потребность, мы оцениваем вместе с Минэкономики собственное производство и, возможно, в ближайшее время разрешим квотный принцип продажи и экспорта масок", — отметил он.

Читайте также: Очередь на тестирование COVID-19 не превышает одного дня — Ляшко

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заверил, что в больницах, которые принимают больных COVID-19 "все нормально с наполнением", в аптеках также обеспеченность этой продукцией "неплохая".

В то же время он подчеркнул, что прежде, чем разрешать экспорт, надо проанализировать запасы внутри страны.

Зеленский добавил, что до конца недели уже должно быть понимание потребностей и запасов средств индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 8 июля находится с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области.

По материалам: ukrinform.ru