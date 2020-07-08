Украина — в лидерах по участию в программе Совета Европы по правам человека HELP

08.07.2020 13:55

Укринформ

Украина вошла в пятерку стран по количеству новых участников тренинговой программы Совета Европы по правам человека HELP.

Такие данные были обнародованы во время ежегодной конференции по программе HELP «Образование в области прав человека для профессиональных юристов», которая проходит в среду в Страсбурге, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Если мы хотим обеспечить широкое применение Конвенции, мы нуждаемся в таком инструменте, как HELP», — заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Во время ежегодной конференции по HELP обсуждаются современные вызовы в подготовке профессиональных юристов в области прав человека, а также новые возможности для усовершенствования этой программы.

Как отмечается, Украина является четвертой среди стран-лидеров по количеству привлечения новых участников программы в течение года — 4 069. Среди других активных участников HELP — Франция, Турция и Испания.

Кроме того, Украина является лидером по этому показателю среди стран Восточного партнерства.

В СЕ отметили, что развитие HELP приобрело особую актуальность именно в течение последних месяцев, несмотря на пандемию COVID-19.

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Среди наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов в сфере защиты прав человека генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич отметила защиту персональных данных, борьбу с насилием против женщин и с торговлей людьми, обеспечение права ребенка, соблюдение биоэтики и противодействие фальсификации медицинских средств (медикрайм).

Фото: twitter.com/CoEHELP

По материалам: ukrinform.ru