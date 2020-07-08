Законопроект о медиа предусматривает штрафы до 15 минимальных зарплат — медиаюрист

08.07.2020 17:26

Укринформ

Законопроект №2693-д "О медиа" предусматривает введение трех видов нарушений, за совершение которых Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет составлять предписания на вещателей или применять штраф до 15 размеров минимальной зарплаты.

Об этом сообщил медиаюрист, исполнительный директор ОО "Платформа прав человека" Александр Бурмагин 8 июля во время открытой дискуссии "Проект закона "О медиа" 2693-д: обсуждение регулирования онлайн-медиа и платформ общего доступа к информации и видео", сообщает корреспондент Укринформа.

"В части онлайн-медиа мерами реагирования Нацсовета может быть вынесение предписаний, не являющихся санкциями, а санкциями могут быть штраф или запрет распространения на территории Украины… Предписания применяются только в случае незначительных нарушений. Предписания не несут никаких финансовых санкций только в том случае, если в течение 365 дней медиа не совершать их (повторных нарушений — ред.). Если же они накапливаются (три и более), тогда уже регулятор может применить штрафные санкции… За незначительные нарушения может быть применен штраф в размере от одного до пяти размеров минимальных заработных плат. Этот штраф применяется после нескольких предписаний, которые не были отменены или аннулированы в течение года. То есть три неотмененных предписания в течение года являются основанием для применения штрафа. Если СМИ не реагирует, и в течение года эти нарушения повторяются (их становится четыре и более), то сумма штрафа может быть удвоена. За значительные нарушения штраф может быть от пяти до десяти размеров минимальных заработных плат, за грубые — от 10 до 15 минимальных заработных плат", — отметил Бурмагин.

Вместе с тем в проекте законодательного акта предлагается определить, что незначительные нарушения связаны со сроками внесения изменений в реестр, указание исходных сведений является предоставленим информации на запросы Нацсовета. К значительным относится распространение информации, противоречащей контентным ограничениям (пропаганда коммунистического режима, язык вражды и т.д.), информации, которая может причинить вред здоровью и нравственному развитию детей, нарушение требований избирательного законодательства, порядка распространения рекламы и спонсорства и непредоставление сведений о структуре собственности по требованию регулятора. Грубые нарушения — это невыполнение требований Нацсовета по приведению в соответствие с законом структуры собственности медиа, представление малодостоверных данных о структуре собственности, отказ в проведении проверки регулятором и нарушения требований относительно деятельности медиа в условиях вооруженной агрессии.

"Нацсовет сможет принимать решение о применении санкций на основании проверки, которая продолжается до двух-трех месяцев, и это является процедурной мерой предосторожности", — добавил Бурмагин.

Медиаюрист также обратил внимание на то, что законопроект предусматривает уплату штрафа за обнаруженные нарушения в течение 30 дней после обнародования решения регулятора, но в случае его обжалования уплата штрафа приостанавливается на время судебного рассмотрения дела.

При этом эксперт отметил, что из сферы действия закона исключены личные страницы пользователей в социальных сетях, а регулированию подлежат только страницы, которые ведут медиа, юридические лица, хозяйствующие субъекты и на которых предусматривается совпадение, редактирование и распространение информации.

"Нацсовет сможет обращаться к платформам общего доступа по ограничению доступа к определенному профилю, страницы онлайн-медиа. То есть может быть решение суда о таком обязательстве", — уточнил Бурмагин.

Читайте также: Юрист: В законопроекте о медиа установили сроки давности применения Нацсоветом наказаний

Как сообщал Укринформ, 19 мая Верховная Рада отправила в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на повторное первое чтение законопроект №2693 "О медиа".

30 апреля Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект направить Комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики для подготовки на повторное первое чтение.

Комитет рекомендовал на базе основного и альтернативного законопроектов подготовить новую редакцию проекта закона о медиа с учетом замечаний и предложений экспертов Совета Европы, ведущих ассоциаций медийной индустрии и общественных организаций медийной сферы.

Законопроект №2693 "О медиа" зарегистрирован в ВР 27 декабря 2019 года. Он предлагает ввести совместное регулирование в сфере медиа как сочетание функций и средств государственного регулирования и отраслевого саморегулирования.

1 июля гуманитарный комитет рекомендовал Раде принять за основу доработанный законопроект "О медиа" (№2693-д).

По материалам: ukrinform.ru