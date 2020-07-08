Зеленский анонсировал “Большое строительство” 2.0 — восстановление 100 культурных объектов

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08.07.2020 19:53

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году второй частью программы "Большого строительства" станет восстановление 100 культурных объектов.

Об этом он рассказал во время встречи с представителями бизнеса Черновицкой области, сообщает корреспондент Укринформа.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на странице Офиса Президента в Facebook.

"В этом году мы начали программу "Большое строительство" и, кроме дорог, у нас 100 садиков, 100 стадионов, 100 школ. Это не значит, что в следующем году мы не будем строить (эти объекты — ред.), это — начало. В следующем году у нас есть вторая часть этой программы — это 100 культурных объектов", — отметил Зеленский.

По его словам, такую ​​поддержку прежде всего получат города, где есть историческое наследие, в том числе и Черновцы.

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 8 июля находится с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области.

По материалам: ukrinform.ru