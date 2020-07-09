Amazon поплатился за работу в аннексированном Крыму: в США жестко отреагировали на нарушение

Важное Общество
Ник Петров0
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В Управлении контроля за иностранными активами Минфина США сообщили о наложении штрафа в сумме 134 523 доллара на компанию Amazon.com.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Amazon оштрафован за работу в Крыму.
Интернет-магазин Amazon был оштрафован Минфином США за работу в Крыму. Фото: dialog.ua.

Компания была оштрафована за нарушение санкционных программ.

Интернет-магазин Amazon оказывал услуги по продаже товаров лицам и регионам, которые находились под санкциями США.

Не смотря на свое заявление о приостановке работы в оккупированном Крыму, которое компания распространила в 2015 году, она продолжала работать на полуострове до 2018 года.

Сначала сумма штрафа для Amazon могла составить 1 миллион долларов, но с учетом того, что компания самостоятельно заявила о нарушениях, Минфин США ограничился гораздо меньшей суммой.

Ранее сообщалось о пользе и вреде куриных яиц.


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