Amazon поплатился за работу в аннексированном Крыму: в США жестко отреагировали на нарушение

В Управлении контроля за иностранными активами Минфина США сообщили о наложении штрафа в сумме 134 523 доллара на компанию Amazon.com.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Компания была оштрафована за нарушение санкционных программ.

Интернет-магазин Amazon оказывал услуги по продаже товаров лицам и регионам, которые находились под санкциями США.

Не смотря на свое заявление о приостановке работы в оккупированном Крыму, которое компания распространила в 2015 году, она продолжала работать на полуострове до 2018 года.

Сначала сумма штрафа для Amazon могла составить 1 миллион долларов, но с учетом того, что компания самостоятельно заявила о нарушениях, Минфин США ограничился гораздо меньшей суммой.

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