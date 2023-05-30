Как информирует «НБН», согласно заявлению государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое он озвучил во время брифинга, Вашингтон объявит о введении новых санкций против России уже завтра.

Дословно из заявления Блинкена:

Мы завтра объявим о новых мерах, которые будут касаться, в частности, контроля за экспортом технологий, которые применяются для изготовления иранских беспилотников, используемых агрессором для атак по гражданской инфраструктуре Украины и украинских гражданах. Также ограничения будут введены для борьбы с дезинформацией РФ, для защиты правозащитников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против Ирана на пятьдесят лет.