Авиакомпании не несут ответственности за отказ во въезде в страны — Госавиаслужба

09.07.2020 10:55

Укринформ

Согласно авиационным правилам, авиакомпании не отвечают за отказ пассажиру во въезде в страну, а обо всех необходимых для въезда документах должны позаботиться сами пассажиры.

Об этом сообщает Государственная авиационная служба Украины.

"Авиакомпания не несет ответственности за отказ пассажиру во въезде в страну (пункты назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, не выполнившему применяемых законов или документы которого не оформлены должным образом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, с 15 июня этого года Украина возобновила международное авиасообщение, но при этом значительное количество стран мира, в том числе страны Европейского Союза, остаются закрытыми для туристических поездок украинцев.

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"Стоит отметить, что в соответствии с «Правилами воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа» пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, в частности виз, разрешений, справок и т.п., а также за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда, транзита страны отправления, прибытия и транзита ", — добавляют в Госавиаслужбе.

Кроме того там отмечают, что пассажир должен по требованию авиакомпании или государственных органов уплатить соответствующий тариф за перевозку в обратном направлении, если от него потребуется вернуться в место отправления или другое место в связи с отказом страны следования принять такого пассажира независимо от того, является ли эта страна местом назначения или транзитной страной. Авиакомпания имеет право не возвращать суммы, уплаченные пассажиром за совершенную воздушную перевозку к месту, где было отказано пассажиру во въезде или месту депортации.

В то же время авиакомпания (агент по продаже) во время оформления билетов обязана довести до сведения пассажиров административные формальности во время путешествия по соответствующему маршруту.

Госавиаслужба по каналам авиационной фиксированной электросвязи обратила внимание украинских и иностранных авиакомпаний о необходимости обеспечения надлежащего информирования пассажиров с целью предупреждения продажи билетов гражданам Украины в страны, не разрешающие въезд туристам или гражданам Украины, которые не имеют необходимых документов для въезда/ транзита.

Проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любой стране мира можно на интерактивной карте МИД или на интерактивной карте IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic). Также можно использовать веб-платформу поддержки возобновления туризма в Европе, которая предоставляет информацию в режиме реального времени об ограничениях на границах и доступных туристических услугах в государствах-членах ЕС.

Следовательно, при планировании поездок за пределы Украины обязательно необходимо проверять информацию о требованиях пересечения границы страны назначения и/или транзита или обратиться к авиакомпании (агенту по продажам).

Как сообщалось, 4 июля в аэропорту Афин задержали прибывших из Киева 17 граждан Украины из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран; среди задержанных — двое детей 8 и 9 лет.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

В то же время для граждан Украины, кроме отдельных категорий, въезд в ЕС пока остается закрытым.

6 июля стало известно, что Греция разрешила въезд на свою территорию одной гражданке Украины как студентке.

7 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что для 16 украинцев, которых не пустили в Грецию, забронированы билеты на два рейса авиакомпании Ryanair для возвращения в Украину. Он уточнил, что оплата билетов будет осуществляться за счет авиакомпаний. Министр также заверил, что отметку о депортации украинцам в Греции не будут ставить.

По материалам: ukrinform.ru