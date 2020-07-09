Более трети украинский причисляют себя к ПЦУ

Опрос

09.07.2020 03:27

Укринформ

По данным социологов, 34,3% украинцев считают себя сторонниками Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии.

В ходе опроса выяснилось, что 34,3% респондентов относят себя к ПЦУ во главе с митрополитом Епифанием. Почти 22% назвали себя православными без конкретизации. К Украинской православной церкви Московского патриархата, которую возглавляет митрополит Онуфрий, причисляют себя 15,4% украинцев, к Греко-католической церкви — 8,4%. Атеистами считают себя 7,8% опрошенных, прихожанами протестантских церквей оказались 1,8% респондентов.

Иудаизм исповедуют 0,3% украинцев, а ислам — 0,2%.

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Респондентов также спрашивали, как они относятся к основным церквям Украины.

"Среди всех опрошенных положительно к Православной церкви Украины относятся 42,4%, отрицательно — 10,3%, нейтрально — 37,2% (баланс положительных-отрицательных оценок составляет +32,1%). Далее по этому показателю идет Украинская Греко-католическая церковь — 35,3% положительно относятся против 6%, которые относятся негативно (при 46,1% тех, у кого нейтральное отношение) (баланс +29,3%). К Украинской православной церкви Московского патриархата положительно относятся 23% респондентов, отрицательно — 31,6% (при 36,8% тех, кто нейтрально относится) (баланс — 29,3%)", — указывается в результатах исследования.

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С 24 по 30 июня 2020 КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет) Украины. В нее не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

По материалам: ukrinform.ru