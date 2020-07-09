К поселку, где проживает Смолий, подбросили гроб и похоронные венки

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09.07.2020 05:54

Укринформ

На въезде в поселок, где живет экс-глава Нацбанка Яков Смолий, неизвестные оставили гроб и похоронные венки. В НБУ предполагают, что это может быть предупреждение его преемнику.

Об этом в Facebook сообщает НБУ.

«У нас конкурс — угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз… Это мирная «акция» (читай — спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников… бинго! — Национального банка Украины», — говорится в сообщении.

Как уточняется, венки и гроб вечером 8 июля разложили на въезде в поселок, где живет Яков Смолий, который ровно неделю назад подал заявление об увольнении с должности главы НБУ «из-за систематического политического давления».

«У нас только один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. главы Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника?», — отмечают в Нацбанке.

Там не исключили, что эта акция предназначена для нового главы НБУ — чтобы «был послушным и не делает шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшена».

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Как сообщал Укринформ, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля подал Президенту заявление об увольнении из-за «систематического политического давления».

В свою очередь в Офисе Президента заверили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма, добавив, что «безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины».

2 июля Президент внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с поста главы НБУ. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект соответствующего постановления.

3 июля Верховная Рада уволила Смолия с должности.

По материалам: ukrinform.ru