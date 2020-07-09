Многие беженцы в Украине работают "в таких местах, как Троещина" — представитель ООН

09.07.2020 18:45

Укринформ

Представитель Управления верховного комиссара ООН по вопросам беженцев в Украине Пабло Матеу констатирует, что точное количество беженцев в Украине никому неизвестно.

Об этом он сказал в эфире программы «На самом деле: Мир» телеканала «Дом».

При этом он напомнил, что существует два различия между понятием мигрант и беженец: первый является законным, а второй связан с причинами, по которым люди покидают свою страну происхождения или страну проживания.

«У вас много мигрантов в Украине. Мы знаем, кто они, мы знаем, сколько их, и мы оказываем поддержку вместе с правительством Украины. В случае нелегальных мигрантов мы действительно не знаем, сколько их в Украине», — заявил представитель УВК ООН

По его мнению, со стороны правительства Украины есть «небольшое нежелание» участвовать в возможной миграционной амнистии.

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«Было бы неплохо вывести людей из тени и точно знать, кто здесь и кто. Вероятно, кто-то мог бы перейти к другому виду миграционных статусов в Украине. Большинство из них работают, они работают в неофициальном секторе, работают в таких местах, как Троещина. Они не сидят дома или занимаются нелегальным бизнесом. Напротив, они вносят вклад в экономику, но в неформальном секторе, что не очень хорошо. Поэтому я думаю, что вывод мигрантов из тени может быть позитивным шагом», — отметил Матеу.

Как сообщалось, с 2017 года количество мигрантов в мире увеличилось до 272 млн. Также ООН зафиксировала 79,5 млн беженцев.

По материалам: ukrinform.ru