На сайте Минобразования заработал чат-бот для абитуриентов

09.07.2020 18:44

Укринформ

На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.

Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.

"На сайте МОН заработал чат-бот, который станет вашим онлайн-помощником в вопросах вступительной кампании 2020. Консультации предоставляются специалистами оперативно, вопросы обрабатываются в максимально сжатые сроки", — говорится в сообщении.

Также в МОН напомнили, что кроме предоставления онлайн-помощи, специалисты МОН консультируют на бесплатной горячей линии по вопросам вступительной кампании и через другие средства связи.

График работы специалистов: пн-чт — 9:00 — 18:00, пт — 9:00 — 16:45.

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Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля в Украине продолжается основная сессия внешнего независимого оценивания. Вступительная кампания в высшие учебные заведения должна начаться с 1 августа.

По материалам: ukrinform.ru