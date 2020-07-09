Прогноз погоды на 10 июля 2020 года: в Украине тепло и солнечно, кроме западных регионов

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 июля погода в Украине тепло и солнечно лишь на западе будет немного дождить.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Погода в Украине в четверг, 10 июля, будет теплой и преимущественно без осадков. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-западный, небольшой, максимум умеренный.

Теплее всего будет в южных областях, а именно на Херсонщине и Запорожье. Там столбики термометра поднимутся до +29…+31 градуса.

«Пятница в Украину придет с антициклоном Xabi. Везде ожидается сухая, ночью звездная, днем солнечная погода», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В Киеве 10 июля погода будет как для лета просто идеальной, без осадков, солнцем и небольшой облачностью. Температура воздуха днем будет на уровне комфортных +26…+28 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 9 июля 2020 года.