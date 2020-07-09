Производитель детского питания ТМ «Малятко» заявляет об обысках
Производитель детского питания ТМ "Малятко" заявляет об обысках
Видео
09.07.2020 16:10
Укринформ
В офисе национального производителя детского питания ООО ПИИ «Экония» проходят обыски.
Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.
"Сегодня, 9 июля 2020 года, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Сейчас обыски происходят одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.Золотоноша) и в киевском офисе. В киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", — говорится в сообщении.
В компании заявили, что считают такие действия недопустимыми и "заказными". По заявлению компании, речь идет о рейдерстве и об искусственном преследовании компании органами государственной власти.
Читайте также: Детское питание известной фирмы снимают с продажи из-за сальмонеллы
ООО ПИИ «Экония» — правопреемник соданного в 1996 году предприятия по производству и дистрибьюции минеральной воды «Аква-Эко». Сегодня на мощностях ООО выпускают специализированную воду и детское питание ТМ "Малятко".
В 2018 году на предприятии была попытка рейдерского захвата, но ситуация была урегулирована.
Как сообщил СМИ представитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции.
"Более по данному факту мне добавить нечего", — сообщил полицейский.
По материалам: ukrinform.ru