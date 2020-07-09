Производитель детского питания ТМ "Малятко" заявляет об обысках

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09.07.2020 16:10

Укринформ

В офисе национального производителя детского питания ООО ПИИ «Экония» проходят обыски.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

"Сегодня, 9 июля 2020 года, в 6:00 группа Главного следственного управления МВД Украины вручила компании сразу три постановления об обысках. Сейчас обыски происходят одновременно в частном доме президента компании, на производстве (г.Золотоноша) и в киевском офисе. В киевский офис полиция ворвалась силой и разбила входную дверь, хотя представители компании мирно пытались пустить полицейских в помещение", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что считают такие действия недопустимыми и "заказными". По заявлению компании, речь идет о рейдерстве и об искусственном преследовании компании органами государственной власти.

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ООО ПИИ «Экония» — правопреемник соданного в 1996 году предприятия по производству и дистрибьюции минеральной воды «Аква-Эко». Сегодня на мощностях ООО выпускают специализированную воду и детское питание ТМ "Малятко".

В 2018 году на предприятии была попытка рейдерского захвата, но ситуация была урегулирована.

Как сообщил СМИ представитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко, следственные действия проводят сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции.

"Более по данному факту мне добавить нечего", — сообщил полицейский.

По материалам: ukrinform.ru