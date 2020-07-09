Пушилин своей инициативой разозлил Кремль: блогер рассказал, почему в «ДНР» начали снимать российские флаги

Общество
Ольга Гергелюк0
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Блогер «Вольнодумец», который освещает ситуацию на оккупированных территориях Донбасса, рассказал, почему в оккупированных городах Донецкой области поспешно начали снимать российские флаги. По его словам, инициатива развешивать российские флаги на домах принадлежит лично «главе ДНР» Денису Пушилину. Вот только эта инициатива Пушилина, мягко говоря, не понравилась Кремлю.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — rbc.ru

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал блогера «Вольнодумец».

Блогер «Вольнодумец» пишет, что в так называемой «ДНР» до последнего надеялись, что после парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором, к слову, принимали участие жители ОРДЛО, РФ признает «Л/ДНР». Но ожидания оккупационной «администрации» не оправдались.

По словам «Вольнодумца», главарь террористов Пушилин делал все, чтобы подтолкнуть Кремль к признанию «Л/ДНР». Но, мягко говоря, перестарался. Блогер пишет, что Кремлю не понравилась инициатива Пушилина развешивать российские флаги и устанавливать на блокпостах стелы «Россия».

По информации блогера, таким образом, Пушилин «спалил россиян», ведь они твердят, что на Донбассе «их нет».

«Возможно, Пушилин перестарался или спалил россиян, показав всему миру, кто в «ДНР» заказывает музыку и кто там хозяин», — пишет блогер.

По информации блогера, за такую самодеятельность «Пушилин получил по шапке».

«Вольнодумец» пишет, что Пушилину больше ничего не остается, как «зачищать следы своих инициатив». Вот и начали в «ДНР» снимать российские флаги.

Ранее мы писали, что Пушилин анонсировал изменения в «ДНР». 

 


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