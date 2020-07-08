Если ситуация будет оставаться стабильной – Пушилин анонсировал изменения в «ДНР»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что он не будет отменять комендантский час на территории «республики». По его словам, «власти республики» беспокоятся за безопасность жителей ОРДЛО. Но, несмотря на такую категоричную позицию, главарь террористов анонсировал сокращение комендантского часа.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.

Главарь так называемой «ДНР» анонсировал сокращение комендантского часа в «республике». Он отметил, что на сегодняшний день комендантский час уже сокращен в курортном поселке Седово. Там, как известно, режим комендантского часа действует с 00.00 до 04.00. По словам Пушилина, «власть» рассматривает вариант отмены комендантского часа в Седово.

«Если ситуация будет оставаться стабильной, то этим летом отменим данное ограничение вообще», — заявил Пушилин.

А вот отменять комендантский час на остальной территории так называемой «ДНР» оккупационные «власти» не планируют.

«Я понимаю, что молодежь волнует вопрос отмены комендантского часа, Ведь их молодость проходит в условиях ограничений. От комендантского часа страдают и взрослые люди. Но для нас в приоритете безопасность наших граждан», — заявил главарь непризнанной «республики».

По словам «главы» непризнанной «республики», вероятней всего, на остальной территории «ДНР» по примеру Седово комендантский час будет сокращен.

Как известно, жители ОРДЛО неоднократно жаловались на комендантский час в так называемой «ДНР». По их словам, в таком режиме они живут уже шесть лет.

Ранее мы сообщали, что курортный поселок «ДНР» Седово получи важное преимущество.