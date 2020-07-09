Россия включила журналиста Бабченко в список "террористов и экстремистов"

09.07.2020 19:05

Укринформ

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов журналиста и блогера Аркадия Бабченко, эмигрировавшего из РФ в 2017 году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Росфинмониторинг включил блогера Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения не сообщаются", — говорится в публикации.

Включение в такой список означает, в частности, блокировку банковских счетов и электронных кошельков, заведённых на территории РФ.

Сам Бабченко так прокомментировал решение Росфинмониторинга: "То-то я думаю, почему мне ровно в 13.00 пришло уведомление "Вы не можете больше использовать карточку "Яндекс" в "Apple pay". Заблокировали влет!".

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Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой", российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность.

Бабченко жил сначала в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымскотатарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, чтобы выявить заказчиков его настоящего убийства.

Осенью 2019 года Бабченко выехал из Украины.

По материалам: ukrinform.ru