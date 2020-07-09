Сложная ситуация на КПВВ Донбасса: народный депутат Магомедов поделился обнадеживающей информацией
Внефракционный народный депутат Муса Магомедов пишет, что «вопрос полноценной работы КПВВ на Донбассе завис в воздухе», но несмотря на это в ближайшее время возможно открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Донбассе.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата Мусы Магомедова.
По информации народного избранника, вчера, 8 июля на заседании ТКГ украинские переговорщики поднимали вопрос открытия всех пунктов пропуска на линии разграничения, но переговоры по этому вопросу не увенчались успехами.
«Вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны», — пишет нардеп.
Но, несмотря на сложности в данном вопросе, по словам народного избранника, на линии разграничения на Луганщине могут открыть новые пункты пропуска.
«Стороны поддержали предложение украинской делегации относительно открытия в течение четырех месяцев двух новых КПВВ в Луганской области», — сообщил народный депутат.
По информации ресурса «Луганский инсайд», речь идет о КПВВ «Счастье» и «Золотое».
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