Сложная ситуация на КПВВ Донбасса: народный депутат Магомедов поделился обнадеживающей информацией

Внефракционный народный депутат Муса Магомедов пишет, что «вопрос полноценной работы КПВВ на Донбассе завис в воздухе», но несмотря на это в ближайшее время возможно открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал народного депутата Мусы Магомедова.

По информации народного избранника, вчера, 8 июля на заседании ТКГ украинские переговорщики поднимали вопрос открытия всех пунктов пропуска на линии разграничения, но переговоры по этому вопросу не увенчались успехами.

«Вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны», — пишет нардеп.

Но, несмотря на сложности в данном вопросе, по словам народного избранника, на линии разграничения на Луганщине могут открыть новые пункты пропуска.

«Стороны поддержали предложение украинской делегации относительно открытия в течение четырех месяцев двух новых КПВВ в Луганской области», — сообщил народный депутат.

По информации ресурса «Луганский инсайд», речь идет о КПВВ «Счастье» и «Золотое».

Ранее мы сообщали, что Жириновский назвал город Украины, который «должен быть» в составе РФ.