Это часть России – Жириновский назвал город Украины, который «должен быть» в составе РФ

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что столица Украины Киев – «это русский город и часть России». По его словам, доказательством является то, что в Киеве, по его словам, «все говорят на русском языке».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Комсомольскую правду».

Такое заявление от лидера «ЛДПР» прозвучало в интервью для журналиста Дмитрия Гордона, которое он, к слову не опубликовал. Разговором журналиста и российского политика поделились российское издание «Комсомольская правда».

Жириновский в интервью Гордону заявляет, что «Киев – это часть России». По его словам, доказательством этого является тот факт, что в Киеве «все говорят на русском языке». Но на этом скандальный российский политик не остановился. Он заявил, что жителям Киева навязывают украинский язык.

«Все в Киеве говорят по-русски, Дмитрий. Это лучшее доказательство, что это русский город и часть России. Вы их там заставляете говорить на украинском, но все с ненавистью делают», — заявил Жириновский.

Кроме того, лидер «ЛДПР» начал искажать исторические факты. По словам Жириновкого, основателями государства Киевская Русь являются россияне, а об украинцах, по его словам, тогда еще не было никаких упоминаний.

«Что украинцы были тогда? Это же 989-й год, 10 век. Где украинцы? Дайте, хоть один документ, что в 10 веке было написано, что есть такое государство или народ – украинцы. Не было. Русские – да», — заявил российский политик.

Напомним, ранее мы писали, что Гордон взял интервью у Жириновского, но боится его публиковать.