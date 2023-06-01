О том, что не только украинцы, но и граждане еще 59 государств, даже при условии действия безвизового режима с ЕС, с приходом 2024-го года, должны будут пройти особую процедуру стоимостью в 7 евро (276,2 гривны) с одного человека, чтобы получить спецразрешение в рамках «Системы авторизации въезда в Европу» (ETIAS), пишет «НБН», ссылаясь на «Интерфакс-Украина».

В частности, ETIAS вводится для иностранных граждан, которые обычно посещали Евросоюз без виз, и с некоторыми уточнениями: для туристов не предусматривается регулярное оформление и оплата постоянного сбора, поскольку подобное спецразрешение станет действовать на протяжении 3-х лет/до завершения срока действия паспорта заявителя, а сам пропуск позволит находиться на территории ЕС до 90 дней в течение 6 месяцев (данный документ необходимо оформить не позднее 96 часов до пересечения границ Евросоюза).

Ранее мы писали о том, почему Венгрия заблокировала новый пакет финпомощи ЕС для нашей страны.