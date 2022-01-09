Как информирует «НБН», в Госпогранслужбе Украины отметили, что со стороны временно оккупированной территории Донбасса каждый день для пропуска граждан открыт только контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».

Согласно обнародованной информации, пассажиропоток, по сравнению с последней неделей минувшего года, уменьшился на тридцать четыре процента на вышеуказанном КПВВ.

В текущем году, с первого января, через этот контрольный пункт вьезда-выезда в сторону оккупированного Луганска прошли 3 тысячи и 939 человек. В обратную сторону, на территорию свободной Украины – 4 тысячи и 37 человек.

Кроме того, известно, что члены НВФ Донбасса разблокировали движение на КПВВ «Новотроицкое» со стороны временно оккупированного Донецка только в понедельник, а также пятницу.

В вышеупомянутом пропускном пункте линию разграничения пересекли 221 человек, а также тридцать девять транспортных средств в сторону города Донецка. Касательно передвижения людей в сторону подконтрольной Кабмином части Украины, то за указанный период через данный КПВВ перешли 193 человека и тридцать шесть автомобилей.

Как известно, на территории ОРДО начал действовать «указ» Пушилина о повышенной готовности. В частности, первые изменения уже происходят во временно оккупированной Горловке.