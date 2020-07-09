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Суд обязал Bihus.Info опровергнуть заявления о причастности Гладковского-младшего к "схемам"

09.07.2020 00:42

Укринформ

Подольский райсуд Киева обязал проект журналистских расследований Bihus.Info опровергнуть информацию о причастности Игоря Гладковского к схемам хищения в оборонном комплексе Украины.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на руководителя проекта Bihus.Info Дениса Бигуса.

Как отмечается, он подчеркнул, что речь идет только о суде первой инстанции, поэтому это решение будет обжаловано.

«Ждем полный текст решения, юристы изучают документы. Ну и встретимся в апелляции», — отметил Бигус.

Ранее Руслан Волынец, адвокат Игоря Гладковского, обнародовал текст решения суда, датированный 3 июля. В нем Bihus.Info обязывают «опровергнуть распространенную недостоверную информацию» о якобы причастности Гладковского к схемам хищений в оборонном комплексе.

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В феврале 2019 года журналисты Bihus.info опубликовали расследование, касающееся хищений в оборонном комплексе объемом не менее 250 млн грн.

Журналисты утверждали, будто к этим схемам причастен Игорь Гладковский — сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

По материалам: ukrinform.ru