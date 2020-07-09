Украину охватило глобальное потепление: к чему следует готовиться

По заключению Всемирной метеорологической организации, в Украине гораздо быстрее происходят процессы, связанные с глобальным потеплением, чем в остальном мире.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Если во всем мире на протяжении последних 30 лет климат потеплел примерно на 1°С, то в некоторых регионах Украины воздух потеплел на 1,6°С.

Такие показатели были зафиксированы в Киеве и Чернигове. Самый меньший уровень увеличения температуры воздуха оказался в Ужгороде, там потеплело на 0,9°С.

Как отметили климатологи, стремительные темпы глобального потепления в Украине сопровождаются уменьшением количества осадков, а при дополнительном испарении наблюдается рост дефицита влаги в стране.

В приведенной ниже таблице наглядно показано, как потеплел климат в разных городах Украины за последние 30 лет.

Синоптики отмечают, что ближе к выходным в Украине опять будет жарко. В южных и восточных регионах страны столбики термометров поднимутся до +33°С, в центральных и северных областях — до +31°С, а на западе до +29°С. Правда, так будет всего несколько дней. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, температура обещает быть комфортной для летнего периода.

Ранее сообщалось о том, что дожди с запада Украины переместились на восток.