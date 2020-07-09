В Украине создадут комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе

09.07.2020 20:54

Укринформ

Создание при Кабинете министров постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести позволит сформировать реестр таких лиц по категориям и решать вопросы деятельности поисковых групп.

Об этом заявил координатор рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник на первом после длительного перерыва ее заседании, сообщает Офис Президента.

Отмечалось, что на заседании этой комиссии должны присутствовать родственники пропавших без вести.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова согласовано постановление правительства о создании и составе комиссии, и соответствующее решение может быть принято в ближайшее время. Омбудсмен также отметила решении вопроса функционирования секретариата комиссии.

Участники заседания обсудили также законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины". Этот документ, в частности, регулирует вопросы выплат лицам, освобожденным из плена.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что предложения к законопроекту надо проработать с участием представителей профильных министерств и комитетов ВР.

Председатель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины Сергей Куницын заверил в готовности к сотрудничеству с правительством, омбудсменом, родственниками пропавших без вести и пленных. "Мы готовы помогать вам по всем направлениям. Готовы сотрудничать, помогать вам по проектам законов", — сказал он.

Куницын также предложил создать при областных и районных государственных администрациях консультативные советы по делам ветеранов войны с участием родственников пленных и пропавших без вести.

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Участники заседания договорились проводить встречи раз в две недели с приглашением представителей правительства и парламента. На каждом заседании будет рассматриваться актуальная тема, которая касается деятельности рабочей группы.

На встрече, состоявшейся в Офисе Президента, также присутствовали родственники пленных и пропавших без вести, освобожденные из плена представители крымскотатарского народа, представители общественных организаций.

Фото: president.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru