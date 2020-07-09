ВНО по истории: сколько абитуриентов не допустили и по каким причинам

09.07.2020 19:56

Укринформ

Во внешнем независимом оценивании по истории Украины, которое состоялось сегодня, приняли участие 178 714 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"Во внешнем независимом тестировании по истории Украины приняли участие 178 714 человек – это 67,7% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось сегодня, 9 июля 2020 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тестированию не допустили 75 участников, из них 17 – выявлены признаки острых респираторных заболеваний. Работу 120 участников было прекращено досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

Порог “сдал/не сдал” и результаты ВНО по истории Украины будет определен до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

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Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины из-за причин, которые не зависели от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкцию, как это сделать, размещена по ссылке на сайте УЦОКО.

В МОН напомнили, что основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 году стартовала 25 июня. В безопасных условиях уже прошли тестирование по математике, украинскому языку и литературе, физике и иностранным языкам.

Остальные тестирований основной сессии ВНО – по биологии, географии и химии – состоятся на следующей неделе.

По материалам: ukrinform.ru