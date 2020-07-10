Дело о расстрелах на Майдане разблокировали — Киевсовет утвердил список присяжных

10.07.2020 13:53

Укринформ

Киевский городской совет утвердил список присяжных Святошинского районного суда Киева, что позволит разблокировать рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

Об этом сообщил заместитель городского головы — секретарь Киевсовета Владимир Прокопив вFacebook.

"На крайнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Почему это решение так важно? Святошинский райсуд Киева рассматривает дело о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Это дело сверхважное. Рассмотрение медленное и сложное. Сейчас у присяжных закончился срок полномочий и этот фактор, к сожалению, притормозил работу суда", — отметил он.

Поэтому, по его словам, своим решением Киевсовет сделал все, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане.

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"Мы все ожидаем справедливого решения Фемиды", — добавил он.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года, на 10 сентября.

По материалам: ukrinform.ru