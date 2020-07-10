Кабмин заявил о снижении тарифов на отопление: чего ждать украинцам
В Украине пересмотрят тарифы на отопление в сторону снижения, что должно положительно отразиться на населении.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.
По словам министра финансов Сергея Марченко, рыночные цены на газ в Украине гораздо ниже тех, которые зафиксированы в тарифе, и если тарифы не пересмотреть, то людям придется платить большую цену еще и за отопление.
«Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотрена в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить», — заявил министр.
При этом глава Минфина отметил, что пересмотр тарифов на отопление будет проводиться каждый год в начале отопительного сезона, и на протяжении всего отопительного периода меняться не будет.
Ранее сообщалось о том, что в Украине с 1 июля резко возросла стоимость газа для населения.