Кабмин заявил о снижении тарифов на отопление: чего ждать украинцам

В Украине пересмотрят тарифы на отопление в сторону снижения, что должно положительно отразиться на населении.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По словам министра финансов Сергея Марченко, рыночные цены на газ в Украине гораздо ниже тех, которые зафиксированы в тарифе, и если тарифы не пересмотреть, то людям придется платить большую цену еще и за отопление.

«Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотрена в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить», — заявил министр.

При этом глава Минфина отметил, что пересмотр тарифов на отопление будет проводиться каждый год в начале отопительного сезона, и на протяжении всего отопительного периода меняться не будет.

Ранее сообщалось о том, что в Украине с 1 июля резко возросла стоимость газа для населения.