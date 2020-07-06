В Украине с 1 июля резко возросли цены на газ для населения: сколько придется платить по-новому

С 1 июля в Украине введены повышенные нормы потребления газа для абонентов, у которых нет газовых счетчиков.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое заявление сделала и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец. Под удар попадут примерно полмиллиона человек, которые за июль получат платежки с новыми цифрами. Новые нормы потребления газа разделены по сезонам таким образом, что в холодное время года потребители будут вынуждены платить в 2 раза больше, чем в «теплый» сезон.

Как пояснила и.о. министра, нормы были очень заниженными, и людям было просто выгодно не иметь счетчика.

Сколько придется платить по-новому

Например, сегодня семья из трех человек имея только с газовую плиту без централизованного горячего водоснабжения, и с централизованным отоплением в месяц за газ платит около 49 грн. По новым нормам и действующим тарифам эта же семья будет платить 64 грн. в теплый сезон и 108 грн. – в холодный сезон с октября по март.

Новые нормы потребления газа для тех, у кого нет газовых счетчиков

При наличии только газовой плиты:

Сейчас: 3,28 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 5,2 кубометра на человека;

с октября по март – 7,6 кубометра на человека.

Есть газовая плита, но нет горячей воды:

Сейчас: 5,39 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 7,1 кубометра на человека;

с октября по март – 12 кубометров на человека.

Есть газовая плита и газовая колонка:

Сейчас: 10,49 кубометра на человека.

По новой норме:

с апреля по сентябрь – 16,3 кубометра на человека;

с октября по март – 27 кубометров на человека.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля газ украинцам влетит в копеечку, вырастет абонплата.