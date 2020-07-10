Курение способствует развитию тяжелых форм COVID-19 — ВОЗ

10.07.2020 21:25

Укринформ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что зависимые от табака люди, которых в мире насчитывается около 1,3 млрд, более уязвимы к развитию тяжелой формы болезни COVID-19.

Об этом во время брифинге 10 июля заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Факты указывают, что табакозависимые более уязвимы к развитию тяжелых форм COVID-19, чем те, у кого нет такой зависимости", — сказал Гебреисус.

По его словам, курение ежегодно убивает 8 млн человек. Гебреисус отметил, что пандемия может стать отличным стимулом бросить курить из-за опасности тяжелого течения коронавирусной болезни.

Он добавил, что ВОЗ решила помочь таким людям избавиться от никотиновой зависимости.

"Сегодня ВОЗ запускает инициативу по обеспечению доступа к отказу от табака, цель которой — помочь 1,3 миллиарда людей в мире бросить курить во время пандемии COVID-19", — заявил Гебреисус.

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Он уточнил, что цель такой инициативы — помочь людям получить свободный доступ к ресурсам, необходимым для отказа от курения, таких как никотинозаместительная терапия и цифровая связь с медицинским работником для консультаций.

Как сообщалось, количество случаев COVID-19 в целом в мире составляет 12 393 692, из которых 557 495 — летальные. 7 224 987 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru