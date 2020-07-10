Люди готовы ползать на коленях, чтобы попасть домой: источник рассказал о ситуации на КПВВ «Еленовка»

Сообщается, что полноценный пропуск через КПВВ «Еленовка» откроют лишь к концу следующей неделе. Сейчас пройти через можно лишь с предварительным заявлением.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

Как отметил инсайдер, «гуманитарный коридор» через «Еленовку» откроют в конце следующей недели, а не 10 июля, как ходили слухи:

«Сейчас «власти «ДНР» якобы работают над механизмом, который поможет избежать ситуации, когда люди, пропущенные со стороны Украины, застревали в «серой зоне»».

На данный момент люди, которые хотят попасть в ОРДЛО через КПВВ «Еленовка» должны сперва обратиться в «штаб» с соответствующим заявлением:

«Есть ещё одна новость: «ДНР» отменили обязательную обсервацию для представителей ОБСЕ после пересечения КПВВ. На видео видно, как люди просят помощи у наблюдателей ОБСЕ… Жители доведены до отчаяния настолько, что готовы ползать на коленях, чтобы попасть к себе домой».

Напомним, ранее мы писали, что КПВВ «Еленовка» боевики «ДНР» избили людей.