Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк

Инцидент случился во вторник, 7 июля, на КПВВ «Еленовка». Боевики непризнанных республик выгнали людей, которые хотели пройти в оккупированный Донецк.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Новости Донбасса«.

«КПВВ «Еленовка» возобновил работу, но проехать в сторону Донецка могли лишь те, кто заранее подал заявление и был включен в специальный список. Но было ещё около сотни людей, которые не попали в список, но хотели попасть в Донецк. Им пришлось провести сутки в «серой зоне»», — поведал источник.

Подтверждают эту информацию и в организации «Право на защиту». Здесь сообщают, что было 83 людей, которые не подали заявление заранее:

«Всех этих людей разогнали вооруженные боевики. К 15 мужчинам даже применили силу. Тем, кто снимал всё это на телефон просто разбивали его».

После этого всех 83 людей посадили в автобусы и отвезли на «нулевой» блок-пост «ДНР». По приезду 46 людей так и остались на этом блок-посте, а остальные отправились на подконтрольную территорию Украины.

Уже поздним вечером, сообщает издание, этих людей всё же пропустили в Донецк, но сразу отвезли в больницу на двухнедельную обсервацию.

Напомним, ранее мы писали, что на КПВВ «Еленовка» прошли серьезные изменения.